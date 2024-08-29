Şüpheli ölüm cinayet çıktı: Öfkeli oğul, babasını darp ederek öldürdü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde meydana gelen kavgada öfkeli oğul, babasını darp ederek öldürdü.

Şüpheli ölüm cinayet çıktı: Öfkeli oğul, babasını darp ederek öldürdü

Olay saat 22.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Umut Sokak'ta bulunan 6 katlı apartmanın 5'inci katında meydana geldi.

Aysel A.(47) eve geldiğinde oturma odasında eşi Cihangir A.'yı (51) yerde hareketsiz halde yatarken gördü. Tepki alamayan kadın 112 ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri adamın öldüğünü tespit etti.

Hayatını kaybeden adamın başında ve yüzünde darbeden dolayı yaralanma olduğunu tespit eden polis ekipleri, o sırada evde olan oğlu Ufuk A.'yı (27) sorgulamak için karakola götürdü. Sorgulamada babasıyla kavga ettiğini itiraf eden Ufuk A., gözaltına alındı.

Adamın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öne Çıkan Video

Güneşlenen kadının üzerine baca kapağı düştü

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'a yeni taksi sistemi | Bakan Uraloğlu: Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'ni onaylayacağız

İstanbul'a yeni taksi sistemi | Bakan Uraloğlu: Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'ni onaylayacağız

Bakan Fidan, büyükelçilere yeni görev yerlerini tebliğ etti

Bakan Fidan, büyükelçilere yeni görev yerlerini tebliğ etti

Kurtulmuş: Cumhurbaşkanımızla Haniye, locadan toplantıyı izleyecekti

Kurtulmuş: Cumhurbaşkanımızla Haniye, locadan toplantıyı izleyecekti

Karar Resmi Gazete'de: 15-50 yaş Irak vatandaşlarına vize muafiyeti

Karar Resmi Gazete'de: 15-50 yaş Irak vatandaşlarına vize muafiyeti

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 29 Ağustos 2024

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 29 Ağustos 2024

Bursa'da kan donduran olay: Baba öldü, anne ağır yaralı

Bursa'da kan donduran olay: Baba öldü, anne ağır yaralı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...