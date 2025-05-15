Şüpheli yangında sır perdesi: Uyanmasınlar diye eter verdiği iddia edildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, mart ayında evinde çıkan yangında boşanma aşamasındaki eşi ile iki çocuğunun ölümüne ilişkin yeni iddialar ortaya atıldı. Evin sadece yatak odasında çıkan ve başka bir odaya sıçramayan yangını şüpheli bulan güvenlik güçleri, savcılığın talimatıyla yaptıkları detaylı incelemede güvenlik kamerası kayıtları verilerine göre yangından sonra fenalaşıp baygınlık geçiren Turgay Gezgin'in, yangından kısa süre önce eve girip çıktığını tespit etti. MESAJLAR SİLİNMİŞ Olayda iki çocuğuyla birlikte hayatını kaybeden anne Fatma Gezgin'in telefonunda da inceleme yapan ekipler, yangından kısa bir süre önce telefonundaki mesajlarla birlikte diğer kayıtların da silindiğini tespit etti. ETER İDDİASI Katil zanlısı adamın olayda eşi ve çocukları uyanmasın diye eter kullandığı da iddia edildi.

AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI



Tüm verilerin şüpheli bulunması üzerine Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla katil zanlısı Turgay Gezgin ve olaydan 10 gün sonra nişanlandığı öğrenilen sevgilisi F.T.'yi takibe aldı.



Olay esnasında ve cenaze töreninde çekilen görüntü kayıtlarını da titizlikle inceleyen polisin, Turgay Gezgin'in davranışlarını gerçekçi bulmadığı öğrenildi.



Önceki gün sabaha karşı sevgilisinin evinde yeni nişanlandığı F.T. ile birlikte gözaltına alınan Turgay Gezgin çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. F.T. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.



"İÇERİ BİLE GİRMEDİ"



Yangının sabotaj sonucu meydana geldiği ve olayın sanığının hayatını kaybedenlerin en yakını olduğunu öğrenen mahalle sakinleri de duruma tepki gösterdi.



Yangında 3 kişinin ölmesini şüpheli bulduklarını belirten bazı mahalle sakinleri "Biz dairede yangın çıktığını fark edince kredi kartı ile kapıyı açtık, olaydan hemen sonra haber verdiğimiz, aynı zamanda itfaiyeci olan o şahıs geldi. Ancak içeri bile girmedi. Oysa bu şahıs 11 yıldır benzer olayların içinde. Diğer itfaiyeciler geldikten sonra ‘çocuklarım' ve ‘eşim' diye bağırmaya ve kendini yerlere atmaya başladı." dedi.