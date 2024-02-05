Şüpheliyi kovalayan polis aracı kaza yaptı

Edinilen bilgiye göre, uygulama yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan otomobil, Çöplü Mahallesi’ndeki Prof. Dr. Arif Ersoy Caddesi üzerinde kaçmaya başladı.



Kaçan aracı kovalamaya başlayan polis otosu orta refüje çıkarak kaza yaptı.



Kazada ekiplerden yaralanan olmazken, polis otosunda maddi hasar meydana geldi.



Kaza yapan polis aracı çekici vasıtasıyla cadde üzerinden kaldırılarak İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine çekildi.



Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.