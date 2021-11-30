Şüpheliyi vurarak öldüren polis görevden uzaklaştırıldı

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Göztepe'de uygulama yapan ekibin ''Dur" ihtarına uymayan araç takibe alındı.

Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde durdurulan araçta bulunan E.Ç. yaya olarak kaçtı.

Sürücü Ç.K. ise kendisini gözaltına almaya çalışan memurlara direndi.



Ç.K., o esnada polis memurunun elindeki silahın ateş alması sonucu vurularak, olay yerinde hayatını kaybetti.



Valilik, olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında polisin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.