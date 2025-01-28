Sur canisi soruşturmasına takipsizlik: Babasına "Reis seni nasıl kesmemi istersin?" demiş

İstanbul’da 4 Ekim 2024’te Eyüpsultan’da 19 yaşındaki Ayşenur Halil’i, Fatih Edirnekapı Surları’nda ise 19 yaşındaki İkbal Uzuner’i canice öldürdükten sonra surlardan atlayarak intihar eden Semih Çelik'e (19) ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.



Verilen takipsizlik kararında, Semih Çelik ile İkbal Uzuner’in bir dönem gönül ilişkisi yaşadıkları, ailelerin de araya girmesiyle bu ilişkinin sona erdiği belirtildi. Çelik'in bu ilişkiden sonra Ayşenur Halil ile gönül ilişkisi yaşadığı, bu ilişkinin olayın yaşandığı güne kadar devam ettiği ancak İkbal Uzuner ile de ilişkisini de sonlandırmadığı anlatıldı.



BİR GENCİ EVİNDE, DİĞERİNİ SURLARDA VAHŞİCE KATLETTİ



Olay günü Semih Çelik’in evine gelen Ayşenur Halil’i yatağında boğazını keserek vahşice öldürdüğü belirtilen kararda, Semih Çelik'in evde 3 saat kaldıktan sonra üzerini değiştirerek surlara gittiği, bu sırada İkbal Uzuner’in surların önüne giderek bir süre Semih'i beklediği anlatıldı.



Öldürülen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil.

Semih'in olayı gerçekleştirdiği surlara çıktığı, İkbal'in surların üzerine çıkan Semih'i görerek el salladığı ve Semih ile telefonda görüştüğü, ardından Semih'in yanına giderek surların üzerine çıktığı, surların üzerinde buluştukları ve Semih'in burada İkbal'i vücudunun uzuvlarını nizami bir şekilde keserek vahşice katlettiği kaydedildi.



CANİYE DİRENÇ GÖSTERMEMİŞLER



Verilen kararda, evde yapılan incelemede herhangi bir dağınıklığa rastlanılamadığı, iki genç kızın tırnaklarında Semih Çelik’e ait DNA tespit edilemediği, İkbal Uzuner'in surların üzerindeyken herhangi bir bağrışmasını duyan bir kişiye rastlanılamadığı ve bu sebeplerle 2 gencin Semih Çelik’e direnç gösterdiklerine dair herhangi bir delil elde edilemediği kaydedildi.



İki genç kızı öldüren Semih Çelik daha sonra surlardan atlayarak intihar etti.

Öte yandan kararda, elde edilen dijital materyallere göre İkbal Uzuner'in daha önceden kendisini ip ile boğmaya çalıştığı, bu görüntüleri Semih Çelik’e gönderdiği, göğsünde ve vücudunun diğer bölgelerinde kesikler olan fotoğraflar ile müstehcen görüntülerini gönderdiği belirtildi.

Kasap olduğu belirtilen Çelik'in masasında, genç kızlardan birine uyguladığı vahşi yöntemi andırır şekilde, insan organlarının parçalanmış halini gösterir bir çizim yer alıyor. Çizimde kollar kanat şeklinde gövde üstünde duruyor.

Çelik’in ise bu görüntülere benzer kadın figürlerine kafa ve bacak kısımları kesik olacak şekilde kara kalem çizimler yaparak İkbal'e gönderdiği kaydedildi.

Genç kızları öldüren caninin odasından kemik sıyırma bıçağı, parçalanmış insan vücudu çizimi, garip objeler ve semboller çıktı.

BABASINA "REİS SENİ NASIL KESMEMİ İSTERSİN?" DEMİŞ



Semih Çelik’in kendisini ve İkbal Uzuner’i öldürmek istediğine ilişkin kayıtların olduğu belirtilen kararda, Semih Çelik'in babası ile bir gün önce yaptığı görüşmede "Reis seni nasıl kesmemi istersin?" dediği, olay günü Ayşenur'u katletmeden hemen önce ise annesine "Akşama kadar yaşayacak mıyız?" dediği aktarıldı.



Verilen kararda, Semih Çelik’e yardım eden üçüncü bir kişinin tespit edilemediği, bu eylemlere yönlendirdiği düşünülen satanizm düşünce yapısı ile Discord (inceller) veya Telegram isimli uygulamalara yönelik herhangi bir delil elde edilemediği de kaydedildi.