Süratle gelen otomobil yayaya çarpıp kaçtı

İstanbul Beylikdüzü'nde sürati yüksek olan bir sürücü vatandaşa çarpıp kaçtı. Ağır yaralanan vatandaşın hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Süratle gelen otomobil yayaya çarpıp kaçtı

Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi’nde süratle seyreden bir sürücü yolda yürüyen vatandaşa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle vatandaş havaya savurularak yere düştü.

Sürücü, vatandaşa çarptıktan sonra kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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