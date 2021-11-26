Sürdürülebilirliğin oscarları açıklandı

Sürdürülebilirlik Akademisi'nin düzenlediği törende ödüller sahiplerini buldu.



Türkiye’nin sürdürülebilir iş alanında lider akademisyenlerinden oluşan 48 kişilik jüri üyelerinden canlı yayında görüşlerin alındığı ve daha iyi gelecek için bir çok projenin ödüllendirildiği iş ödülleri bu yılda ‘online’ gerçekleşti.

Tören de 15 kategoride finale kalan projeler arasından sürdürülebilir iş ödüllerini kazanan kurum ve projeler ilan edildi.



Sürdürülebilir İş Ödülleri, gelecek yıllarda da daha iyi gelecek için birçok yenilikçi projenin ortaya çıkmasına ilham ve yön vermeye devam edecek.

Türkiye’de sürdürülebilir gelecek hedefi ile yeni ekonominin örnek lider kurumları arasında yer alarak diğer kuruluşlara model teşkil edecek çalışmalar ile ödül alan kurum ve projeler ;

ENERJİ YÖNETİMİ



MAXION İNCİ

ENERGYSAVER - Alüminyum Jant Üretimi Enerji Yönetim Modeli



KARBON YÖNETİMİ



PHILSA PHILIP MORRIS SABANCI - Karbon Nötr Projesi

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ - Bisikletli Ulaşımın Teşvik Edilmesi ve Bisiklet Altyapısının Geliştirilmesi

SU YÖNETİMİ



ÜLKER BİSKÜVİ - Su Yönetim Modeli

ATIK YÖNETİMİ



KALESERAMİK - Geri Kazanım İçerikli Seramik Karo

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ - Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi



BAĞCILAR BELEDİYESİ - Ambalaj Atığı Toplama ve Ayrıştırma Projesi

DÖNGÜSEL PLASTİK YÖNETİMİ



ARÇELİK - Beyaz Eşyalara İkinci Bir Hayat: Arçelik AEEE Tesislerinin Atık Plastiklerinden Bulaşık Makinesi (Kurum İçi)

UNILEVER - CİF - Temizken Güzel (Kurum Dışı)



TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ



TEKFEN TARIM - Kurumsal Çiftçilik Üretim Modeli



SÜRDÜRÜLEBİLİR İNOVASYON – ÜRÜN



ŞİŞECAM - V-Block Anti-Bakteriyel Kaplamalı Cam Ev Eşyası



SÜRDÜRÜLEBİLİR İNOVASYON – PROSES



MAYSAN MANDO - Çevre Dostu Selektif Krom Kaplama Prosesi



KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ



ARÇELİK - 500 Kadın Teknisyen

HEPSİBURADA - Girişimci Kadınlarla Teknoloji Gücü (Teknoloji)



ÇEŞİTLİLİK VE KAPSAYICILIK



ESAS HOLDİNG - Sosyal Yatırım Programları

TEPEBAŞI BELEDİYESİ - Montaj Atölyeleri



SOSYAL ETKİ



YAPI KREDİ - Yapı Kredi & YGA Anadolu'ya Bilim Göçü

ÜNSPED TARIM HAYVANCILIK - Sürdürülebilir Tarım

NİLÜFER BELEDİYESİ - Sosyal Girişimcilik Merkezi



İŞBİRLİĞİ – Kurum-STK



ALLIANZ TÜRKİYE - Allianz Motto Hareket

KONAK BELEDİYESİ - Engelsiz Yaşam Köyü Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi



İŞBİRLİĞİ – Kurumlar Arası



KORDSA - Çevre Dostu Yapıştırma Teknolojisi: Cokoon

TURKECO - SMARTER - Aileler için AKILLI Finansman



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLETİŞİMİ



FAIRY TÜRKİYE - Boşa Harcama



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLETİŞİMİ – İÇ İLETİŞİM



VODAFONE TÜRKİYE - Bu Atıklar Kod Yazıyor

DENGE KİMYA - Sürdürülebilir Kalkınma Günleri



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLETİŞİMİ – KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ



VODAFONE TÜRKİYE - Kırmızı Işık

ANADOLU KÜLTÜR SANAT KALKINMA VE YARDIMLAŞMA - www.kadinureticiden.com



ÇALIŞAN KATILIMI



KALEKİM - Öneri ve Risk Sistemi (FİKRİCİN)



SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ RAPORLAMASI



ARÇELİK - Sürdürülebilirlik Raporu

GARANTİ BBVA - 2020 Entegre Faaliyet Raporu (Entegre Raporlama)



YILIN STARTUP’I



OLEAGO