Sürdürülebilirliğin oscarları açıklandı

Haberler - ntv.com.tr 26.11.2021 - 16:54
Sürdürülebilirlik Akademisi'nin düzenlediği törende ödüller sahiplerini buldu.
Türkiye’nin sürdürülebilir iş alanında lider akademisyenlerinden oluşan 48 kişilik jüri üyelerinden canlı yayında görüşlerin alındığı ve daha iyi gelecek için bir çok projenin ödüllendirildiği iş ödülleri bu yılda ‘online’ gerçekleşti.
Tören de 15 kategoride finale kalan projeler arasından sürdürülebilir iş ödüllerini kazanan kurum ve projeler ilan edildi.
Sürdürülebilir İş Ödülleri, gelecek yıllarda da daha iyi gelecek için birçok yenilikçi projenin ortaya çıkmasına ilham ve yön vermeye devam edecek.
Türkiye’de sürdürülebilir gelecek hedefi ile yeni ekonominin örnek lider kurumları arasında yer alarak diğer kuruluşlara model teşkil edecek çalışmalar ile ödül alan kurum ve projeler ;
ENERJİ YÖNETİMİ
MAXION İNCİ
ENERGYSAVER - Alüminyum Jant Üretimi Enerji Yönetim Modeli
KARBON YÖNETİMİ
PHILSA PHILIP MORRIS SABANCI - Karbon Nötr Projesi
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ - Bisikletli Ulaşımın Teşvik Edilmesi ve Bisiklet Altyapısının Geliştirilmesi
SU YÖNETİMİ
ÜLKER BİSKÜVİ - Su Yönetim Modeli
ATIK YÖNETİMİ
KALESERAMİK - Geri Kazanım İçerikli Seramik Karo
MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ - Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi
BAĞCILAR BELEDİYESİ - Ambalaj Atığı Toplama ve Ayrıştırma Projesi
DÖNGÜSEL PLASTİK YÖNETİMİ
ARÇELİK - Beyaz Eşyalara İkinci Bir Hayat: Arçelik AEEE Tesislerinin Atık Plastiklerinden Bulaşık Makinesi (Kurum İçi)
UNILEVER - CİF - Temizken Güzel (Kurum Dışı)
TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ
TEKFEN TARIM - Kurumsal Çiftçilik Üretim Modeli
SÜRDÜRÜLEBİLİR İNOVASYON – ÜRÜN
ŞİŞECAM - V-Block Anti-Bakteriyel Kaplamalı Cam Ev Eşyası
SÜRDÜRÜLEBİLİR İNOVASYON – PROSES
MAYSAN MANDO - Çevre Dostu Selektif Krom Kaplama Prosesi
KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ
ARÇELİK - 500 Kadın Teknisyen
HEPSİBURADA - Girişimci Kadınlarla Teknoloji Gücü (Teknoloji)
ÇEŞİTLİLİK VE KAPSAYICILIK
ESAS HOLDİNG - Sosyal Yatırım Programları
TEPEBAŞI BELEDİYESİ - Montaj Atölyeleri
SOSYAL ETKİ
YAPI KREDİ - Yapı Kredi & YGA Anadolu'ya Bilim Göçü
ÜNSPED TARIM HAYVANCILIK - Sürdürülebilir Tarım
NİLÜFER BELEDİYESİ - Sosyal Girişimcilik Merkezi
İŞBİRLİĞİ – Kurum-STK
ALLIANZ TÜRKİYE - Allianz Motto Hareket
KONAK BELEDİYESİ - Engelsiz Yaşam Köyü Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
İŞBİRLİĞİ – Kurumlar Arası
KORDSA - Çevre Dostu Yapıştırma Teknolojisi: Cokoon
TURKECO - SMARTER - Aileler için AKILLI Finansman
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLETİŞİMİ
FAIRY TÜRKİYE - Boşa Harcama
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLETİŞİMİ – İÇ İLETİŞİM
VODAFONE TÜRKİYE - Bu Atıklar Kod Yazıyor
DENGE KİMYA - Sürdürülebilir Kalkınma Günleri
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLETİŞİMİ – KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ
VODAFONE TÜRKİYE - Kırmızı Işık
ANADOLU KÜLTÜR SANAT KALKINMA VE YARDIMLAŞMA - www.kadinureticiden.com
ÇALIŞAN KATILIMI
KALEKİM - Öneri ve Risk Sistemi (FİKRİCİN)
SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ RAPORLAMASI
ARÇELİK - Sürdürülebilirlik Raporu
GARANTİ BBVA - 2020 Entegre Faaliyet Raporu (Entegre Raporlama)
YILIN STARTUP’I
OLEAGO