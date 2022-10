Sürdürülebilirliğin Oscarları Açıklandı!

Sürdürülebilirlik Akademisi'nin düzenlediği törende ödüller sahiplerini buldu. 9. Yılında da Değişime Yön Veren Lider Projelerin Ödüllendirildiği Sürdürülebilir İş Ödüllerinde Gecenin Mottosu “Dönüşüm Birlikte Mümkün” oldu.

Sosyal, ekonomik ve çevresel konularda önemli etkiler yaratan başarılı modelleri ve projeleri ödüllendiren platformda, geride kalan 9 yılda 145’in üzerinde proje ödüllendirilmişti. Büyük Ölçekli firmaların yanı sıra KOBİ, Startup, Belediye ve bu yıl dahil olan sivil toplum kuruluşlarının da katılabildiği ödüller için finale kalan projeler, 15 kategoride 51 kişilik jüri kurulu tarafından zorlu bir değerlendirme süreci sonucu belirlendi ve 35 proje ödüle layık görüldü.



Sürdürülebilir İş Ödülleri, gelecek yıllarda da daha iyi gelecek için birçok yenilikçi projenin ortaya çıkmasına ilham ve yön vermeye devam edecek.



Türkiye’de sürdürülebilir gelecek hedefi ile yeni ekonominin örnek lider kurumları arasında yer alarak diğer kuruluşlara model teşkil edecek çalışmalar ile ödül alan kurum ve projeler;

SU YÖNETİMİ



KORDSA – Kordsa İzmit tesisi Su Tasarrufu Projeleri



KARBON YÖNETİMİ



ÇİMSA – From Grey to Green



SÜRDÜRÜLEBİLİR İNOVASYON



TUSAŞ TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ – Termoplastik Malzeme ile Proses ve Ürün Geliştirme (PROSES)



VESTEL BEYAZ EŞYA – Mikrofiber Filtreli Çamaşır Makinesi (ÜRÜN)



ATIK YÖNETİMİ



ROTEKS TEKSTİL – Sıfır Kimyasal Kullanarak Kumaş Atıklarından Geri Dönüştürülmüş Ceplik Geliştirilmesi



KAZLIÇEŞME DERİ ÜRÜNLERİ – Deri Üretimi İleri Dönüşüm Projesi (KOBİ)



FATİH BELEDİYESİ – Sıfır Atık Eğitim Merkezi ve Geri Dönüşüm Atölyesi (BELEDİYE)



ENERJİ YÖNETİMİ



GÖKNUR GIDA – Meyve ve Sebze Proses Atıklarından Enerjiye Yolculuk



DÖNGÜSEL PLASTİK YÖNETİMİ



ARÇELİK-LG KLİMA – RePPet Hammaddesinin Geliştirilmesi ve Kullanımı ile Klima Ürününün Sürdürülebilirlik Yolculuğunda Fark Yaratılması



TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ



BSH EV ALETLERİ – Green Logistic



İŞBİRLİĞİ



TÜRKİYE İŞ BANKASI – Vodafone Business Dijital Tarım Çözümü (KURUMLAR ARASI)



ÜLKER BİSKÜVİ – Beyond Cocoa (KURUM & STK)



FAZLA GIDA – Fazla Gıda & Gıda Kurtarma Derneği (KURUM & STK – KOBİ)



TEPEBAŞI BELEDİYESİ – GESİKOOP (BELEDİYE)



TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI & TÜBİSAD – Atma Bağışla! (STK & STK)



TEKFEN VAKFI – Kadın Çiftçi Girişim Kredisi (STK & KURUM)



SOSYAL ETKİ



VODAFONE TÜRKİYE – Yeşil Gezegen (ÇEVRE ODAKLI)



ALTIPARMAK – Balparmak Arıcılık Akademisi (İNSAN ODAKLI)



NİLÜFER BELEDİYESİ – Sosyal Belediyecilikte Yeni Nesil Üretim Hareketi: Atölye Nilüfer (İNSAN ODAKLI – BELEDİYE)



SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ RAPORLAMASI



ARÇELİK – 2021 Sürdürülebilirlik Raporu



GARANTİ BBVA – 2021 Entegre Faaliyet Raporu



OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ – Otomotiv Sanayi Sürdürülebilirlik Raporu (STK)



ÇALIŞAN KATILIMI



ZORLU HOLDİNG – Kıvılcımlar Hareketi



KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ



OFİ TARIM – Fındığın Yolcusu Kadınlar Projesi



İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ – İş’te Kadın Hisse Senedi Fonu (KOBİ)



ÇEŞİTLİLİK VE KAPSAYICILIK



BOYNER GRUP – Gönülden İşaret



AGESA – Her Yaşta



MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ – Engelli Araçları Tamir Ve Bakım İstasyonu (BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ)



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLETİŞİMİ



ARÇELİK – İYİ-GE – İklim Dostu Hareket



DOGO – DOGO X Creativity Explored (KOBİ)



İSTANBUL SANAYİ ODASI – Sektörel Sürdürülebilirlik Yol Haritaları (ODA)



SABRİ ÜLKER VAKFI – Yemekte Denge Eğitim Projesi (STK)



ELYAF TEKSTİL – Elyaf Medya Ağı (İÇ İLETİŞİM)



SABANCIDX – Geleceğin Yüzleri (KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ)



YILIN STARTUP’I



NIVOGO