Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hafta sonu Bodrum'a kaçak yapı denetimine gidiyor.

Yaklaşık 1 ay önce Bakan Kurum öncülüğünde Bodrum'da kaçak yapılarla mücadele süreci başlatılmış, imara aykırı inşaat tespit edilen projeler mühürlenmişti. Projelere belediyeler aracılığıyla tebligatlar gönderilmiş, imara aykırı bölümlerin yıkımı için 1 ay süre verilmişti. Sürenin dolmasından sonra Bakan Murat Kurum ikinci kez denetim yapacak.

Hürriyet gazetesinden Gülistan Alagöz'ün haberine göre Kurum, firmaların projelerindeki kaçakları yıkıp yıkmadığını yerinde inceleyecek. Yapılan incelemeler sonrasında uyarılara uymayan firmaların yıkımı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri tarafından gerçekleştirilecek.



6 PROJEDE YIKIM BAŞLADI



Bakanlık yetkililerinin verdiği bilgiye göre Bodrum'da 100 kişilik ekip tarafından yürütülen çalışmalar sonrasında Yalıkavak, Gündoğan, Gölköy, Gümbet, Yalıçiftlik, Göltürkbükü'nde 2 bin 80 konut ve 6 otel projesi incelendi. Bu denetimler sonucunda karada 75, denizsel alanda ise 24 adet kıyı yapısına yönelik tutanak işlemleri gerçekleşti. Mühürlenen projelerden 6'sında ilgililerce aykırılıkların gerek proje revizyonu gerekse yıkım yapılarak giderilmesi için işlemler başladı.



Firmaların bir kısmı imara aykırı bölümleri kendileri yıkarken bir kısmi Bakanlık desteğiyle yıkım işlemlerini gerçekleştiriyor. Hafta sonu 1 aylık süreyi dolduran ve gerekli işlemleri yapmayan projelerde yıkımlar başlayacak.

