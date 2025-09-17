Süreç komisyonu 10. kez toplandı

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 10. kez toplandı.

Komisyonun 10. toplantısının ilk oturumunda çatışma çözümü alanında çalışmaları olan Prof. Dr. Havva Kök Arslan, Prof. Dr. Sevtap Yokuş Veznedaroğlu, Prof. Dr. Ayşe Betül Çelik, Doç. Dr. Çerağ Esra Çuhadar konuşacak.

"SORUMLULUKLAR YERİNE GETİRİLMELİ"

Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise "Komisyon sayesinde toplumsal mutabakat genişleyecek. Sürece ilişkin faklı kanaatler olurken herkesin ortak kanaati 'artık analar ağlamasın. Örgütün İmralı çağrısına uymasıyla bizim çalışmalar daha rahat olacaktır. Silahların susması için sorumluluklar yerine getirilmeli." dedi.

KOMİSYON, NASIL İŞLEYECEK?

Komisyon, akademisyenler ve çeşitli alanlardaki sivil toplum örgütlerini Meclis'te dinlenecek.

Tüm kesimlerin görüşlerini aktarmasının ardından, komisyon üyesi siyasi partilerin önerileri alınacak.

KOMİSYON, 10 KEZ TOPLANDI

Komisyon, bu güne kadar 10 kez toplandı.