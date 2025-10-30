Süreç Komisyonu 16'ncı defa toplanıyor: Fidan ve Tunç bilgi verecek

Terör örgütü PKK'nın Türkiye 'den çekilme açıklamasının ardından Terörsüz Türkiye sürecinde bugün Ankara'da iki önemli toplantı yapılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün 16'ncı kez bir araya gelecek. Komisyonda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sunum yapacak. Bakan Fidan'ın özellikle SDG'nin Suriye'de merkezi hükümete entegrasyonu sürecinde gelinen noktayı paylaşması bekleniyor. BAKAN TUNÇ HUKUKİ ADIMLARI ANLATACAK Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da PKK'nın silah bırakmasının ardından atılması öngörülen hukuki adımlara yönelik komisyon üyelerine bilgi verecek. Tunç toplantıya dair sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşmış ve "toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için atılması gereken adımları değerlendireceğiz." demişti. KOMİSYON RAPOR AŞAMASINA GEÇİYOR Komisyon dinlemeleri tamamladıktan sonra rapor hazırlama aşamasına geçilecek. Olası yasal düzenlemeler de tavsiye şeklinde raporda yer alacak.

ERDOĞAN DEM HEYETİNİ KABUL EDECEK



Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da DEM Parti İmralı Heyeti'ni Beştepe'de kabul edecek.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek görüşmede Terörsüz Türkiye sürecindeki son gelişmeler ele alınacak. PKK'nın Türkiye'den çekilme kararı ve silah bırakma sürecinin ardından atılacak hukuki adımların da ele gündeme gelmesi bekleniyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turu dönüşünde görüşmeye dair konuşmuş, Diyarbakır'daki eylemden duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti. Erdoğan, "Bu konuyu da görüşeceğiz " demişti. Bu, DEM heyetin süreç kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile üçüncü görüşmesi olacak. İmralı heyeti daha önce 10 Nisan ve 7 Temmuz’da Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmişti.