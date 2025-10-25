Süreç komisyonu 16'ncı kez toplanıyor: Fidan ve Tunç bilgi verecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Terörsüz Türkiye Süreci mesasi devam ediyor. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu perşembe günü 16'ncı toplantısını yapacak.



Toplantı saat 11'e başlayacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki toplantıda ilk olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan söz alacak. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin sahadaki son bilgileri aktaracak. Özellikle SDG'nin merkezi hükümete entegrasyonu noktasında gelinen noktayı paylaşması bekleniyor.



TUNÇ HUKUKİ ADIMLARI ANLATACAK

Fidan'ın ardından saat 13'te Adalet Bakanı Yılmaz Tunç söz alacak. Bakan Tunç, PKK'nın silah bırakmasının ardından atılacak hukuki adımlara yönelik bilgi verecek.

Tunç'un Terörle Mücadele Kanunu'nunda değişiklik, İnfaz Yasası'nda düzenleme gibi konularda yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermesi bekleniyor.

