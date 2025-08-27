Süreç Komisyonu 6'ncı kez toplanıyor

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bu haftaki ikinci toplantısını bugün gerçekleştirecek.



Komisyon saat 14'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak.



Toplantıda, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ile aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu 10 ilin baro başkanları konuşacak.



Komisyonun 7'nci toplantısı ise yarın yapılacak.



Toplantıda, eski Meclis başkanları Hikmet Çetin, Ömer İzgi, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, İsmail Kahraman, Binali Yıldırım ve Mustafa Şentop'un sürece ilişkin görüş, öneri ve değerlendirmeleri dinlenecek.