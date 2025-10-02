Süreç komisyonu 8 Ekim'de 14'üncü kez toplanacak

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 14'üncü toplantısını 8 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirecek.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında Meclis Tören Salonu'nda toplandığı hatırlatıldı.



Komisyonun 13'üncü toplantısının ilk oturumunda Hukukçular Derneği Genel Başkanı Melih Gülseren, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Eş Genel başkanları Serhat Çakmak ve Ekin Yeter Moray, Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği (SODAD) Başkan Yardımcısı Kemal Akkurt, Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Genel Başkanı Hasan Oymak'ın, ikinci bölümünde ise Prof. Dr. Abdurrahman Eren, Prof. Dr. Fazıl Hüsnü Erdem, Prof. Dr. İlhan Üzülmez, Prof. Dr. Mahmut Koca ile Prof. Dr. Bahri Öztürk'ün görüş ve önerilerini ifade ettiği aktarıldı.



Açıklamada, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 14'üncü toplantısı, 8 Ekim 2025 Çarşamba günü gerçekleştirilecek olup toplantı gündemi bilahare duyurulacaktır." ifadelerine yer verildi.

