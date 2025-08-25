Süreç komisyonu bu hafta 2 toplantı yapacak

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bu hafta 2 toplantı yapacak.

Komisyon, 6'ncı toplantı için 27 Ağustos Çarşamba günü saat 11.00'de toplanacak.



Toplantıda eski Meclis başkanları Hikmet Çetin, Ömer İzgi, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, İsmail Kahraman, Binali Yıldırım ve Mustafa Şentop söz alacak.



7'nci toplantı ise 28 Ağustos Perşembe günü saat 14.00'te yapılacak. Bu birleşimde de Türkiye Barolar Birliği dinlenecek.