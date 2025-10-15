Süreç komisyonu: "Müşterek bir gelecek için çalışıyoruz"

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında kurulan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, toplumun farklı kesimlerini temsil eden sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini dinlemeye devam ediyor.



Komisyon, kadın ve gençlik kuruluşlarının temsilcilerini dinlemek üzere bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Kurtulmuş toplantıda yaptığı konuşmada "Kürtlerin-Türklerin farklı etkin kökenden insanların ortak bir aidiyet içerisinde müşterek bir gelecek inşa etmek, aramıza sokulmuş olan bütün fitnenin bir kenara bırakılması için çalışıyoruz" dedi.

Kurtulmuş'un toplantıyı açmasının ardından Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkanı Salih Turhan konuştu. Turhan, 2025 yılı içerisinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 2 bin gençle yüz yüze görüşerek anket çalışması yaptıklarını belirterek, "Onlara, Kürt meselesini nasıl algıladıklarını sorduk? Gençlerin yarısı, yüzde 59,8'i, 'Türkiye'de önemli bir Kürt meselesi vardır' diyor. Bu sorunun inkarla değil, gerçekle yüzleşmeyle çözülebileceğini gösteriyor. Biz bu meseleyi sorun olarak değil, çözülmesi gereken bir kardeşlik meselesi olarak ele alıyoruz" dedi.

"İKTİDAR SOMUT ADIMLAR ATMALI"



Genç Barış İnşacıları Derneği temsilcisi Rona Şenol, gençlerin süreç ile ilgili somut beklentileri olduğunu kaydederek, "Şimdiye kadar MHP lideri Devlet Bahçeli, cesur çıkışlarıyla bu sürecin itici gücü ve arkasındaki en güçlü siyasi irade oldu. İmralı'da yapılan görüşmeler, İmralı heyetinin Cumhurbaşkanı ile görüşmesi, bu irade ile paralel gelişmeler. Fakat geldiğimiz aşamada toplumun beklentisi; iktidar, yeşil ışık yakmanın ötesine geçerek somut adımlar atmalı. Bu adımlar atılmadıkça toplumun desteği kırılgan hale geliyor" diye konuştu.



"ORTAK PAYDALARDA BULUŞMAK GEREK"



Türkiye Gençlik Vakfı Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Karagüzel, Türkiye'nin geleceğini inşa ederken gerekli olanın insanları tek tipleştirmek değil, ortak paydalarda buluşmak olduğunu belirterek, "Bu ortak paydanın da bizi bir arada tutan milli ve manevi değerler olduğunu düşünüyoruz. İnanıyoruz ki bu değerlerin en kapsayıcı zemini ve en birleştirici zemini İslam ahlakıdır" dedi.



Gençlik Örgütü Forumu Genel Koordinatörü Hasan Oğuzhan Aytaç ise gençlerin sürece ve komisyon çalışmalarına inanmadığını söyledi. Aykaç, "Gençlerin bu sürece dahil olması, akranlarıyla tartışabilmesi demek. Örneğin gençlerin üniversitelerde barışı konuşabilmesi gerekiyor. Barış orada konuşulmalı. Peki, üniversitelerde ne oluyor? Bugün üniversitelerde derinleşen bir baskı var. Senelerdir terör ve güvenlik bahaneleriyle üniversiteler abluka altında duruyor" değerlendirmesinde bulundu.



"'TERÖRLE MÜCADELE TOPLUMSAL DAYANIŞMAYLA KAZANILIR"



Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanı Tahsin Başarı, derneğin her türlü bölücülük, kardeş kavgası ve kimliksizliğe karşı mücadele ettiğini söyleyerek şöyle konuştu:



"Terörsüz Türkiye hedefi, yalnızca güvenlik politikaları oluşturmak değil; toplumun her katmanında yeniden inşa edilmesi gereken bir bilinç meseledir. Bizler inanıyoruz ki terörle mücadele sadece silahla değil bilinçle, güçle değil ahlakla, güvenlik tedbirleriyle değil toplumsal dayanışmayla kazanılır. İşte tam da tarif ettiğimiz dayanışmayı ortaya koymak için yöntemleri konuşmak, engelleri aşmak ve neticede milletimizin sırtına küfe olan bu problemi kökten çözmemiz gerekiyor."



Komisyon, ikinci bölümde kadın dernekleri temsilcilerini dinlemek üzere araya girdi.

"İNSAN OLARAK SÜRECE DAHİL OLMALIYIZ"



Hazar Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tülin Tezel Öztemel, Türkiye için çatışmanın bedelinin ağır olduğunu belirterek, "Bunca yıldan sonra Sayın Bahçeli'nin çıkışı, Cumhurbaşkanımızın iradesi ve DEM Parti'nin olumlu yaklaşmasıyla yeni bir şans yakaladık. Şimdi bir kez olsun siyasetin labirentlerine dolaşmadan sadece insan olarak bu sürece dahil olmalıyız" ifadelerini kullandı.



KURTULMUŞ: MÜŞTEREK BİR GELECEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ



Sunumun ardından yeniden değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, "Komisyon kurulurken bazı ilkeleri ittifakla kabul etti. Bunlardan birisi; buraya kim gelirse gelsin konuşanları sonuna kadar dinlemekti. Ancak konuşmacılardan da başından itibaren şunu istirham ettik; geçmişin acıları üzerinden konuşarak bugünkü barışı inşa etmemiz mümkün değil. Burada bu komisyonda herkes konuştu, çok benzer fikirleri dile getirenler oldu ama acılar üzerinden konuşacaksak binlerce saat konuşabiliriz. Mesele somut olarak biz bundan sonra, 'Aynı acılar yaşanmasın' diye bütün partilerle ortak bir anlayışla hareket ediyoruz. Burada Türkiye Cumhuriyeti Devletini bütünüyle suçlamanın bir faydası olmayacağını, sonuç getirmeyeceğinin altını çizerek ifade ediyorum. Herkesin diline dikkat etmesi lazım. Üslubu beyan ayniyle insandır. Hiçbirimiz burada bulunanlara fikrimizi kabul ettirmek durumunda değiliz, görüşlerimizi söyleriz, dinleyen dinler. Ancak sonuçta ortak bir çabanın içerisindeyiz. 86 milyonun tamamı, Kürtlerin-Türklerin farklı etkin kökenden insanların ortak bir aidiyet içerisinde müşterek bir gelecek inşa etmek, aramıza sokulmuş olan bütün fitnenin bir kenara bırakılması için çalışıyoruz. Terörün ortadan kaldırılması için gayret sarf ediyoruz. Bunun için herkes diline dikkat etsin" ifadelerini kullandı.



Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Başkanı Nilüfer Bulut ve 29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı Şenal Sarıhan'ın sunumlarının ardından Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı, Türkiye'nin ortak geleceğinin kalıcı barıştan geçtiğini ifade etti.



KOMİSYON TOPLANTISI SONA ERDİ



Kadın ve gençlik dernekleri temsilcilerinin gerçekleştirdiği sunumların sona ermesinin ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonun anayasa ve yasa hazırlama gibi bir görevinin olmadığını ifade etti ve Türkiye demokrasisi için örnek bir çalışmayı yaptıklarını ekledi. Kurtulmuş, Diyarbakır ziyaretinin komisyon çalışması kapsamında yer almadığını aktararak komisyon toplantısını kapattı.