Süreç komisyonu rapor aşamasında

Meclis'te bütçe görüşmeleri başladı.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, görüşmeler öncesinde açılış konuşması yaptı.

Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun rapor aşamasında olduğunu söyledi ve "Terörsüz Türkiye bir devlet politikasıdır." vurgusu yaptı.

Kurtulmuş, süreci genel perspektifi güçlü bir raporla ortaya koyacaklarını ifade edip "Ümit ediyorum sonuç alarak Türkiye tarihinde önemli bir tarihi fırsatı kazanılan bu fırsatı başarıyla sonuçlandırılmasına vesile olur." dedi.

İMRALI TUTANAKLARI OKUNMUŞTU

4 Aralık'ta 19. toplantısını gerçekleştiren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, İmralı ziyareti sonrası ilk kez toplanmıştı.

Komisyonda, Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmenin tutanakları 4 sayfalık özet olarak okundu. 3 milletvekili sürece ilişkin bir bilgilendirmede bulunmadı.