Süreç komisyonu salı günü toplanıyor

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yeni haftada ikinci kez güvenlik bürokrasisini dinleyecek.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak Komisyon'da salı günü İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın sunum yapacak..

Üç isim komisyona, 8 Ağustos'ta da sunum yapmıştı. Salı günü yapacakları ikinci sunumda aradan geçen 3,5 ayda süreç kapsamında yaşanan gelişmeleri ve atılan adımları değerlendirmeleri bekleniyor.

PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının sahaya yansımaları ile TSK ve MİT'ten bu konuda gelen raporların komisyon üyeleri ile paylaşılacağı belirtiliyor.

Şimdiye kadar iki toplantısını basına kapalı gerçekleştiren komisyonun, 17'nci toplantısının da basına kapalı yapılacağı öğrenildi.

RAPOR HAZIRLANACAK

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan komisyonun çalışmalarını kısa sürede tamamlanmasının ardından da hayata geçirilecek yasal düzenlemeler konusunda bir rapor hazırlaması bekleniyor.