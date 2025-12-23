Süreç komisyonu yarın toplanıyor
NTV Spor
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yarın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında saat 11.00'de toplanacak.
Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir hafta oluyor.
İmralı ziyareti sonrası siyasi partiler raporlarını hazırlayıp sundu. Şimdi gözler, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırlayacağı rapora çevrildi.
Dün, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partilerin koordinatör grup başkanvekilleri ile bir gelip sürece ilişkin görüşmeler yapmıştı.
TBMM Başkanlığı'ndan yeni açıklama geldi. Açıklamada "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 24 Aralık 2025 Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş'un başkanlığında saat 11.00'de TBMM Tören Salonu'nda toplanacaktır." ifadelerine yer verildi.
“KOMİSYONUN GÖREV SÜRESİ UZATILACAK”
Dünkü toplantının ardından açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, verimli ve uyumlu bir çalışma yaptıklarını belirtip komisyonun görev süresinin uzatılabileceğini ifade etmişti.
31 Aralık'ta çalışma süresi sona erecek olan komisyonun ay daha uzatılması gündemde.