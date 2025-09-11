Süreç komisyonu yeniden toplanıyor: Sendikalar ve iş dünyası dinlenecek

TBMM'de çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu yeni haftada iki toplantı yapacak.

Toplantıda sendikalar ve iş dünyası temsilcileri dinlenecek.



Komisyona; Türk-İş, Hak-İş, DİSK, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen, BİRLEŞİK KAMU-İŞ ve KESK temsilcileri davet edildi.

Komisyonun yarın yapacağı toplantıda ise; TÜSİAD ve MÜSİAD temsilcilerinin yanı sıra TOBB, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, TESK ve TİSK temsilcileri, sürece ilişkin görüşlerini aktaracak.

"KOMİSYON İMRALI'YA GİTSİN" ÖNERİSİ

Komisyonda, MHP'nin İmralı'ya heyet gitsin önerisinin gündeme gelmesi bekleniyor.



MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un, komisyon üyeleri arasından belirleyeceği bir heyetin, İmralı'ya gitmesini önermişti.

