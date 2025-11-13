Süreç komisyonunun 17. toplantısı Salı günü yapılacak
13.11.2025 21:02
NTV - Haber Merkezi
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 18 Kasım Salı günü toplanacak.
Süreç komisyonu olarak bilinen Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun, 13 Kasım 2025 Perşembe günü gerçekleştirileceği duyurulan 17. toplantısı, içinde 20 personel bulunan TSK'ya askeri kargo uçağının Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmesi nedeniyle ertelenmişti.
Komisyonun, 18 Kasım Salı günü toplanacağı açıklandı.
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirilecek 17. toplantıda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın sunum yapacak.
3 ismin sunumunda, PKK'nın silah bırakma süreci ve sahadan gelen son raporlar konusunda komisyona bilgi vermesi bekleniyor.
Toplantının basına açık olup olmayacağı konusunda ise oylama yapılacak.