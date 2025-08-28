Süreç Komisyonu'nun 7'inci toplantısı sona erdi

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 7'inci toplantısında eski Meclis Başkanlarını dinledi.



Toplantıda konuşan Hikmet Çetin "Silahlı mücadeleye katılmış insanları bu aşamada affetmek çok zor. Bence dağdaki belki de 15-20 kişiyi şu aşamada yurt dışına göndermek lazım. İsveç, Norveç, Danimarka olabilir." dedi.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ



Eski Meclis Başkanlarından Ömer İzgi de gerektiğinde Anayasa değişiklikleri de yapılabileceğini söyleyip "Böyle bir çalışmaya girilecek olursa, örneğin Anayasa'nın 66. maddesi değiştirilmeli ve yerine Atatürk'ün 1924 Anayasası'nın 88. maddesine koydurduğu 'Türkiye ahalisine, din ve ırk ayrımı olmaksızın vatandaşlık itibarıyla Türk denir.' ifadesi konulur." diye konuştu.



Toplantıda Bülent Arınç, Köksal Toptan ve Mehmet Ali Şahin Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, İsmail Kahraman, Binali Yıldırım ve Mustafa Şentop da değerlendirmelerde bulundu.



Toplantı 4 saat 45 dakika sürdü.

Bundan sonraki toplantılarda iş insanları, memur ve işçi sendika temsilcileri ve akademisyenler dinlecek.