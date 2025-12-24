Süreç komisyonunun görev süresi 2 ay uzatıldı
24.12.2025 11:39
Son Güncelleme: 24.12.2025 13:42
NTV - Haber Merkezi
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun görev süresi 2 ay daha uzatıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, ortak rapora ilişkin "Hayati eşik aşılacak." dedi.
Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışma süresi 2 ay daha uzatıldı.
KURTULMUŞ: ORTAK RAPORLA HAYATİ BİR EŞİK AŞILACAK
Komisyon bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.
Toplantı öncesi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş açıklamalarda bulundu. Ortak rapora ilişkin konuşan Kurtulmuş, "Bu sürecin başarı ile sonuçlanmasıyla hayati bir eşik aşılmış olacaktır." dedi.
İlerleyen süreçte farklı fikirleri yakınlaştırmak için temasların artmasının yararlı olacağını dile getiren Kurtulmuş, "Böylece ortak noktaya ulaşmak daha kolay olacaktır." diye konuştu.
Kurtulmuş, ortak rapor için ilave süreye ihtiyaç olacağını da söyledi.