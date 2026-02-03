Süreç raporu için 5. toplantı bugün
03.02.2026 08:06
Son Güncelleme: 04.02.2026 07:55
Anadolu Ajansı
TBMM'de rapor çalışmaları devam ediyor.
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 5'inci toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Toplantıda ortak rapor çalışmalarına son şekli verilecek.
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda ortak rapor mesaisi sürüyor.
Komisyon, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında bugün saat 14.00'da toplanacak.
Süreç komisyonunda daha önce ortak rapor çalışmalarının ele alındığı 4 toplantı gerçekleştirilmişti.
5'inci toplantıda ortak rapora komisyon üyelerinin görüşleri alındıktan sonra son şeklinin verilmesi bekleniyor.