MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda ortak rapor mesaisi sürüyor. Komisyon, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında bugün saat 14.00'da toplandı. Toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Toplantı sonrası TBMM Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamaya göre, ilerleyen günlerde gerçekleştirilecek komisyon toplantısında Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin rapora nihai şekil verilecek ve TBMM Başkanlığı'na sunulacak.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Siyasi partiler kendi kurullarında son raporunu değerlendirecek ve Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda rapor oylanacak ve TBMM Başkanlığı'na sevk edilecek.

MHP'DEN UMUT HAKKI AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, toplantı sonrası yaptığı açıklamada “Umut hakkı konusunda uzlaştık. Sıkıntı yok.” dedi.

Yıldız, bütün siyasi partilerin umut hakkı konusunda anlaştıklarını da dile getirdi.

BAHÇELİ'DEN ÇAĞRI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün gerçekleştirdiği grup toplantısında "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir.” ifadesini kullanmıştı.

UMUT HAKKI NEDİR?

Ceza hukukunda kullanılan bir kavram olan "Umut hakkı" mahkum edilmiş kişilerin belirli koşullar altında yeniden topluma kazandırılma ve serbest bırakılma hakkını ifade eder.

Bu kavram, özellikle ağır cezalar almış ya da ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış kişileri kapsar. Umut hakkı, cezanın infazı sırasında mahkumun pişmanlık göstermesi, topluma yeniden kazandırılma potansiyelinin bulunması ve iyi hal gibi unsurlar göz önüne alınarak belirli bir süre sonra serbest kalma umuduna sahip olmasına olanak sağlar.