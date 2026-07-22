Süreç yasası çalışmaları. TBMM Başkanı Kurtulmuş: Genel bir af niteliğinde olmamalı

Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş , süreç yasası için başlattığı siyaset turuna İYİ Parti ve AK Parti Grubu ile devam etti.

KURTULMUŞ'UN İLK DURAĞI İYİ PARTİ GRUBU OLDU

Kurtulmuş'un bugünkü ilk durağı İYİ Parti Grubu oldu. TBMM Başkanı Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile bir araya geldi.

Dervişoğlu'nun Meclis'teki makamında basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü. Görüşmede, İYİ Parti grup başkanvekilleri Uğur Poyraz ile Turhan Çömez de yer aldı.

DERVİŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Müsavat Dervişoğlu, “Ziyaret edilen bazı siyasi partilerin konunun içeriğiyle ilgili yeterli bilgiye sahip olduğuna inanıyorum ama bazı gerçeklerin de bizim konumumuzdaki siyasi partilerden saklandığı düşüncesine sahibim. Dolayısıyla milletin beklentisinin hilafına kapalı kapılar ardında yapılan hazırlıkların tarafımızdan doğrudan kabulü mümkün değildir.” dedi.

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kurulması aşamasından itibaren karşı oldukları şartların devam ettiğini belirten Dervişoğlu, görüşmede "Bu yasa taslağının Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bir terör örgütünün karşısında diz çökmüş duruma getirilebileceği ya da öyle algılanabileceği düşüncesini ifade ettik." diye konuştu.

Görüşmede, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasal düzenlemelerin Meclis'e gelmesiyle ilgili bir tarih verilip verilmediğinin sorulması üzerine Dervişoğlu, "Bir aciliyet olduğunu, bir acele davranış olduğunu gözlemledim ama herhangi bir takvim verilmedi. Arzulanan, Meclis tatile girmeden bunun gerçekleşmesidir diye düşünüyorum." yanıtını verdi.

İKİNCİ GÖRÜŞME AK PARTİ'YLE

Numan Kurtulmuş ikinci olarak ise AK Parti heyeti ile görüştü. Heyette; AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin yer aldı.

NTV Muhabiri Uğraş Bingöl, Kurtulmuş'un önümüzdeki günlerde Özgür Özel ile de bir görüşme gerçekleştirmesinin beklendiğini aktardı.

Bingöl, çerçeve yasa teklifinin 27-28 Temmuz’da Meclis Başkanlığı'na sunulmasının beklendiğini de söyledi.

KURTULMUŞ'TAN AÇIKLAMA

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, görüşmelerin ardından hem siyasi parti turları hem de çerçeve yasaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Numan Kurtulmuş, terör örgütünün silahları bıraktığını ilan etmesiyle birlikte yeni bir sürecin başladığını söyledi.

Kurtulmuş “Bütün siyasi partiler millet adına sürecin hem denetleyicisi hem de taşıyıcısı oldular. Ayrıca burada fevkalade önemli bir ortak metnin çıkarılmış olması TBMM'nin gücünü göstermesi, demokratik fonksiyonunu ortaya koyması bakımından son derece önemli ve değerli.” dedi.

Bölgedeki gelişmelerin de Türkiye lehine olduğunu ifade eden Numan Kurtulmuş, komisyon çalışmalarının da başarıyla nihayete ermesi sonucunda ortak bir noktaya doğru gelindiğini belirtti.

“GEÇİCİ VE MÜSTAKİL BİR YASA OLACAK"

Kurtulmuş “Ortak anlayışın gündeme getirilmesine çalışıyoruz. Komisyon raporumuzun 6'ncı bölümünde yer alan münfesih örgütün bundan sonra nasıl hareket edeceğine ilişkin yasal çerçeve korunacaktır. Yani bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Yasa kritik bir eşik tanımlayacaktır yani örgütün silahlarını bıraktığı ve münfesih hale geldiğinin tespit ve teyidi için bir mekanizma bu yasanın içerisinde olmalıdır. Bu asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır. Bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Temel çerçevede anlayış birliği olduğu görülüyor. Ümit ederiz ki Meclis tatile girmeden yasalaşmış olur.” diye konuştu.

"Türkiye'de terörün asla konuşulmadığı, Terörsüz Türkiye hedefinin tam manasıyla sağlandığı bir dönemin kapılarını açmak için yasal bir düzenlemenin gerçekleştirilmesi zarureti ortaya çıktı." diyen Kurtulmuş "Bu sürecin tabii ki doğal bir sonucu olarak karşımızdadır. Bu çerçevede bütün sorumluluk TBMM'de bulunan siyasi partilerdedir." ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL İLE GÖRÜŞECEK Mİ?

Kurtulmuş, Özgür Özel ile görüşüp görüşmeyeceği ile ilgili soruya da "Eğer yeni bir parti kurarlarsa onların da bu sürece ilişkin görüşlerini almak Meclis Başkanı olarak vazifemdir diye düşünürüm." yanıtını verdi.

“DÜZENLEME ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA KOMİSYONA GELECEK”

Numan Kurtulmuş, çerçeve yasa teklifi ile ilgili olarak “Kapsamlı olacak, ortak metin olması gerekir. Teklif önümüzdeki hafta Meclis Başkanlığı'na gelir komisyona havale edilir yetişirse bu konuyu Meclis müzakere ederek bitirir.” dedi.

MHP, CHP VE DEM PARTİ GENEL BAŞKANLARI İLE GÖRÜŞTÜ

Kurtulmuş, dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile Yeni Yol Grubu'nu ziyaret etti.

Meclis'te gerçekleşen görüşmelerde çerçeve yasa ele alındı. TBMM kapanmadan gündeme gelmesi beklenen çerçeveye yasaya ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

AK PARTİLİ USTA'DAN AÇIKLAMA

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta , Meclis'in temmuz sonu veya ağustos başı tatile girmesinin planlandığını söyledi . Usta, terörsüz Türkiye süreci kapsamındaki yasal düzenlemeler için Meclis'in olağanüstü toplantıya çağrılabileceğini de belirtti.

“GENEL AF BEKLENTİSİNİ ÇOĞALTMAK DOĞRU DEĞİL”

Usta, “Devlete karşı işlenmiş suçlarda evet devlet affedebilir ama kişilere karşı işlenmiş suçlarda devletin orda kişinin hakkına girmesinin doğru olmayacağını düşünüyoruz. Kişinin hukuku ve kişinin hakkı devreye giriyor. O yüzden bir genel af gibi beklentiyi çoğaltmak bence doğru değil. Bunun daha çok terörsüz Türkiye sürecinde yürütülen, PKK'nın, YPG'nin, PYD'nin, bunların hepsinin tamamen bitirilmesiyle alakalı bir kapsam olacağını söyleyebilirim sadece." dedi.