Süreç yasası Meclis'ten geçti. Ömer Çelik: 467 kabul kararı dünyaya net bir mesaj

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik , Genel Merkez binasında basın toplantısı düzenlendi.

Buradaki konuşmasında terörsüz Türkiye sürecine yönelik mesajlar veren AK Parti Sözcüsü Çelik, çerçeve yasanın Meclis 'te kabul edilmesini değerlendirdi. Çelik, yasanın 467 kabul oy alarak Meclis'ten geçtiğini hatırlatarak, "Dün tarihi bir gündü. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge gündemimiz açısından Yüce Meclis, 467 gibi yüksek bir kabul oyuyla PKK-KCK terör örgütünün silah bırakmasının önünü açan, bunun zeminini oluşturan, bunun gerçekleşmesi için çerçeve oluşturan yasal zemini oluşturmuş oldu." diye konuştu.

"467 KABUL KARARI DÜNYAYA NET BİR MESAJ"

467 kabul kararının dünyaya net bir mesaj olduğunu da belirten Sözcü Çelik, “Terörsüz Türkiye ilke emperyalist projeler engellenecek.” dedi.

Ömer Çelik'in buradaki konuşmasına, “Terörsüz Türkiye'de net bir irade ortaya kondu. Cumhurbaşkanımızın iç cepheyi güçlendirme çağrısından, iç cephenin güçlendirilmesi gerektiğine değinmesinden sonra sayın Bahçeli'nin gerçekleştirdiği tarihi çağrı, daha sonrasında Cumhurbaşkanımızın bunu devlet politikasına dönüştüren iradesi, Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge konusunda Türkiye'nin yepyeni bir stratejik hamle yapması şeklindeki bir tabloyu ortaya çıkardı.” sözleriyle devam ederek şunları söyledi:

“NET BİR İRADEMİZ OLDUĞUNU ÇEŞİTLİ DEFALAR BELİRTTİK”

"Bütün bu geçen süre içerisinde bir sürü iniş çıkış oldu. Zaman zaman aksama ya da yavaşlama denilen dönemler oldu. Ama her seferinde söyledik. Dedik ki Cumhurbaşkanımızın iradesi ve Bahçeli'nin iradesi, hem olayın Cumhur İttifakı boyutuyla hem de devlet politikası boyutuyla net bir irade ortaya koyuyor. Burada net bir irademizin olduğunu, net bir yol haritamızın olduğunu çeşitli defalarda belirttik. Daha sonrasında Yüce Meclis'in, Meclis'te kurulan komisyonla devreye girmesi, Meclis boyutunun da hayata geçmesini sağladı.

“YOL HARİTASINI ORTAYA KOYAN ÇOK ANLAMLI BİR ÇERÇEVE OLUŞTURULDU”

Meclis Başkanımızın başkanlığında haftalar süren çalışmalarla tüm toplum kesimlerinin katılımı sağlanmış oldu ve günün sonunda Meclis Komisyonunun yayınladığı rapor, meseleyi bütün çerçevesiyle ortaya koyan terörün ortadan kalkması, Türkiye'nin terör yükünden kurtulması için ilkeleri, prensipleri, yol haritasını ortaya koyan çok anlamlı bir çerçeve oluşturdu.

“467 KABUL OYUNUN SİYASAL ANLAMI BÜYÜK”

467 kabul oyu, Cumhuriyet tarihinde, siyasi tarihimiz açısından çok önemli bir hem sayısal hem de siyasal bir niteliğe işaret ediyor. Sadece bunu sayısal bir nitelik olarak göremeyiz. Bunun siyasal anlamı da büyük.

Makul bir çerçevede ortaya gelen yasal düzenlemenin Yüce Meclisteki milletvekillerinin çok yüksek bir oranıyla kabul gördüğünün işareti. Her bir milletvekili tabii ki kendi seçim bölgelerinde vatandaşlarımızın duygularını, hissiyatlarını taşıyor. Onların taleplerini Meclise yansıtıyor. Aynı zamanda da farklı toplum kesimlerini temsil ediyor. Dolayısıyla Yüce Meclisin iradesi, hem farklı toplum kesimlerinin sürece pozitif yansımasını göstermesi bakımından hem Meclis içerisinde çok tartışılan bir konuda, 50 yıldır yürütülen terörle mücadele çerçevesinde pek çok etrafında literatür oluşmuş, pek çok yaklaşım oluşmuş bir konuda, esasında gelinen noktadaki yasal çerçevenin makul bulunduğunun, bu çerçevede silah bırakma ve örgütün tasfiyesi sürecinin desteklendiğinin net bir işaretidir.

“YAPICI ELEŞTİRİ YÖNELTENLERİN SÖZLERİ KIYMETLİ”

Sürece yapıcı eleştiri yöneltenlerin sözleri kıymetli. Çünkü siyaset nihayetinde pek çok fikrin çarpışmasıyla ortak noktalar bulma sanatıdır. İnsanoğlu siyaseti bunun için icat etmiştir. Kavganın, çatışmanın, silahın, savaşın yerine meselelerin konuşarak çözülmesi, akılla çözülmesi, birtakım yöntemler ve çözüm denklemleri üretilerek çözülmesi şeklinde bir kabiliyet olarak siyaset ortaya çıkmıştır, bir yetenek olarak siyaset ortaya çıkmıştır. Ama Meclis'te yapılan eleştirilerin bazıları yasa yoktu. Yasa ortadadır, içerdiği maddeler Meclis'te tartışılmıştır.

Örgütün silah bırakması için yasal çerçeve oluşturuldu. Bu bir yöntem olarak Türkiye modelidir. Bundan sonrasından terör örgütü silah bırakıp tasfiye olursa bu bölge ülkeleri için de bir yöntem olarak adres olacaktır. Buraya kadar gelen yöntemin, Türkiye'nin bu konuyu yönetme biçiminin başlı başına kıymetli olduğunu görmek lazım. Etnik ve dini grupları birbirine düşürmeye çalışan emperyalist projeler engellenecek.

Silahların bırakılma sürecini kurul takip edecek. Ayrıca yüce mecliste bir izleme komisyonu bunu takip edecek. Devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerlerine halel getirecek, gölge düşürecek en ufak bir adım atılmamıştır, atılmayacaktır."