Süreç yasası ne zaman gelecek? AK Parti'den açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Türkiye Basın Federasyonu'nda (TÜBAF) düzenlenen "Anadolu Sohbetleri" programı kapsamında, basın mensuplarıyla bir araya geldi, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir araştırmalarının olup olmadığının sorulması üzerine Şen, "Onu, sürekli her ay birbirini takip edecek şekilde ölçüyoruz. Baştan beri milletin bizden beklediği, Terörsüz Türkiye sürecinin hayırlı bir sonuca erdirilmesi. O da inşallah bu yasama sürecinde, yasama döneminde belli bir hale kavuşacak. Hiçbir zaman iyimserlik yönündeki beklenti düşmedi. Hep birbirini teyit eder şekilde sonuçlar aldık. Yani millet diyor ki 'Bu işi bitirin'." yanıtını verdi.

"MECLİS GEREĞİNİ YAPAR"

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yasal düzenlemenin bu yasama döneminde olup olmayacağına ilişkin soruya Şen, "Ben, olur diye bekliyorum." cevabını verdi.

"Komisyon gündemine mi gelecek?" sorusuna Şen, "Meclis gereğini yapar hale gelir diye ümit ediyorum." ifadesini kullandı.

Bunun karşılığında PKK'nın da gereğini yapması gerektiğini söyleyen Şen, "Yaptığında da iş biter inşallah." değerlendirmesinde bulundu.