Süreç yasasında kritik hafta. Çerçeve yasa taslağının partilerle paylaşılması bekleniyor

Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa için kritik haftaya giriliyor.

Süreç kapsamında hayata geçirilmesi planlanan düzenlemeye ilişkin taslağın, yeni haftada siyasi partilerle paylaşılması bekleniyor.

Hedef, düzenlemeyi partilerin ortak imzasıyla hayata geçirmek.

DEM PARTİ HEYETİNDEN BAHÇELİ'YE ZİYARET

Çerçeve yasa için, Ankara'da kritik görüşmeler gerçekleştirilmişti.

DEM Parti heyeti; geçtiğimiz hafta içinde AK Parti yönetimi ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ’yi ziyaret etmiş, görüşmelerde yasal düzenleme ele alınmıştı.

Bu temaslarda sonra yeni haftada sürece dair yeni adımların atılması bekleniyor.

DÜZENLEMENİN UYGULANMASI, SİLAH BIRAKMA ŞARTINA BAĞLANACAK

Çerçeve yasanın Meclis tatile girmeden çıkarılması ancak uygulamanın silah bırakma şartına bağlanması planlanıyor.

Buna göre çerçeve yasa Meclis'ten geçirilecek. Ancak uygulama için sahadaki durumun MİT ve TSK tarafından tespit edilmesi ardından MGK'nın "PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır" yönünde teyit kararı alması beklenecek. Son olarak ise Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanacak.

DÜZENLEMEDE AF ANLAMINA GELEBİLECEK HÜKÜMLER OLMAYACAK

Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı,

ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor.

Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek.

Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak.