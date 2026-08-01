Süreç yasasında sona doğru. Kurtulmuş: Gelecek hafta Meclis'e gelecek

İstanbul Valiliği, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İstanbul Çocukları Vakfı tarafından düzenlenen ‘2026 YKS İstanbul Şampiyonları Buluşması’ programı, İstanbul Bahçelievler’de bir otelde düzenlendi. Programda, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) 500 tam puan yapan öğrenciler bir araya geldi. Programa, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş , İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, milletvekilleri, rektörler ile çok sayıda davetli katıldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye " hedefine dikkat çekerek, “Türkiye Cumhuriyet tarihinin ilk asrının 50 yılını terörle heba etti. Binlerce gencimiz maalesef terör dolayısıyla hayattan koparıldı. O gençler terörün vermiş olduğu cehalet, bıraktığı yoksulluk ve kimsesizlik girdabında yok olup gittiler. Şimdi artık Türkiye bu defteri kapatıyor ve önümüzde yeni bir dönemin kapılarını ardına kadar açıyor. Terörsüz Türkiye hedefi yeni güçlü büyük Türkiye hedefinin en önemli duraklarından birisidir. Terörsüz Türkiye ile birlikte terörün sona ermesi, Türkiye’nin her yerinde sizin gibi gencecik evlatlarımızın bu hayat yarışına eşit bireyler olarak katılmasını sağlayacak ve artık terörün verdiği zayiatın yerine Türkiye’de kardeşliğin oluşturduğu iklimin verdiği olumlu havayı hep birlikte yaşayacağız.” dedi.



Terörün 40 yılı aşkın sürede on binlerce insanımızın canını aldığını belirten Kurtulmuş, "Binlerce evladımız genç yaşta şehit oldu, gazi oldu. Türkiye, yaklaşık 2.3 trilyon dolarlık bir büyük ekonomik kayba vesile oldu. Türkiye her zaman eli yüreğinde, her zaman ‘bölündük mü, bölüneceğiz mi’ güvensizliği içerisinde oldu. Bunların hepsini geride bırakıyoruz. Terörsüz Türkiye ile birlikte, artık bu memleketin her yerinde, sadece barış ve kardeşlik türküleri söylenecek. Sadece insanlar, geleceğe güvenle yol alacaklar" diye konuştu.



Önümüzdeki haftanın Terörsüz Türkiye sürecindeki önemine vurgu yapan Kurtulmuş, “İnşallah önümüzdeki hafta bu sürecin önemli ayaklarından birisi olan yasa teklifi partilerimizin ümit ediyorum ki ortak bir teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek. Ve yine milletvekillerimizin oyuyla yasalaşarak bir önemli adımı daha geride bırakmış olacağız. Terörsüz Türkiye hedefi yeni, güçlü, büyük Türkiye hedefinin en önemli duraklarından birisidir.” ifadelerini kullandı.