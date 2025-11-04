Süresiz nafakaya yeni düzenleme

Adalet Bakanlığı, ödenmeyen nafakalarla ilgili yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor.



Hükümetin ve kamuoyunun gündeminde uzun süredir tartışılan süresiz nafaka ve yıllar süren boşanma davalarıyla ilgili süreçlerin kısaltılmasını öngören çalışmada sona gelindi.

Türkiye gazetesinin haberine göre; taslaktaki en dikkat çekici düzenleme, ödenmeyen nafakalar nedeniyle borçluya uygulanan "tazyik" yani zorlama hapsine üst sınır getirilmesi.

SÜRESİZ NAFAKA KADININ MAĞDUR EDİLMEMESİ ŞARTIYLA KALKABİLİR



Düzenlemeyle, süresiz nafaka uygulamasının kadınların mağdur edilmemesi şartıyla kaldırılması, uzun süren boşanma davası süreçlerinin kısaltılması ve aile arabuluculuğunun hukuk mevzuatına girmesi öngörülüyor.



Mevcut mevzuatta nafakasını ödemediği için başlatılan icra takibine rağmen, ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere üç aya kadar zorlama hapsi verilebiliyor.

Yeni taslakta bu uygulama devam edecek.



ÇALIŞMAYA GÖRE TOPLAM ZORLAMA HAPSİ BİR YILI AŞAMAYACAK



Ancak, cezanın infazı sırasında ödenemeyen nafaka borcundan dolayı ayrıca bir zorlama hapsi verilemeyecek.

Borçlunun zorlama hapsinde geçireceği toplam süre bir yıldan fazla olamayacak.



Düzenlemelerin yer aldığı yargı paketinin kısa süre içinde Meclis gündemine getirilmesi bekleniyor.

