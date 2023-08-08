Süreyya Öneş Derici kimdir? CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici'nin biyografisi

CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Bodrumlu, memur bir ailenin kızı olarak 1972 yılında Ankara’da doğdu. Baba adı Vedat, anne adı Melek’tir. İlkokul, ortaokul ve liseyi Ankara, İskenderun, Adana ve Erzurum’da okudu. Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) bölümünü bitirmesini müteakip 1995’te Başbakanlık’ta kamu görevine başladı. Yurtiçinde ve yurtdışında görev yaparak dış politika ve uluslararası ilişkiler konularında uzmanlaştı. 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı’ndan emekli oldu ve 2023 yılında gerçekleştirilen genel seçimlerde memleketi Muğla’dan milletvekili seçilerek Parlamentoya girdi.



Çok iyi derecede İngilizce, orta derecede İtalyanca, Bulgarca, Rusça, Almanca bilen Süreyya Öneş Derici, evlidir.



TBMM’de Dışişleri ve Güvenlik ve İstihbarat komisyonlarında Cumhuriyet Halk Partisini temsil etmektedir.