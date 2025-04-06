Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara Türkiye'ye geliyor
Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Türkiye'yi ziyaret edecek.
Suriye Dışişleri Bakanlığı, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara’nın gelecek hafta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.
BAE, Şara’nın göreve gelmesinin ardından ziyaret edeceği ikinci körfez ülkesi olacak.
Şara, geçtiğimiz şubat ayında Suudi Arabistan'ı ziyaret etmişti.
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