Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara Türkiye'ye geliyor

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Türkiye'yi ziyaret edecek.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara’nın gelecek hafta (BAE) ve 'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

BAE, Şara’nın göreve gelmesinin ardından ziyaret edeceği ikinci körfez ülkesi olacak.

Şara, geçtiğimiz şubat ayında Suudi Arabistan'ı ziyaret etmişti.

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