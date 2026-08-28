Suriye diplomatik pasaport sahiplerine vize muafiyeti
28.08.2026 00:51
Son Güncelleme: 28.08.2026 00:53
Suriye diplomatik pasaport sahiplerine vize muafiyeti sağlandı.
Suriye diplomatik pasaport sahiplerine vize muafiyeti sağlanmasına yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Suriye diplomatik pasaport sahiplerine vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; Suriye Arap Cumhuriyeti'nin diplomatik pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'de görev atamalarında, Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistlik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanmasına karar verildi.
Karar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildi.