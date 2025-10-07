Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani yarın Türkiye'ye geliyor

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Ankara temasları çerçevesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek.



İki bakan görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.



Şeybani-Fidan görüşmesinde SDG ile Şam yönetimi arasında artan gerilim ve Halep'te yaşanan çatışmalar başta olmak Suriye'deki son durum ele alınacak.



Görüşme, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve SDG Komutanı Mazlum Abdi'nin Şam'da görüşmesinin hemen ertesinde gerçekleşiyor.

