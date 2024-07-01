Suriye Geçici Hükümetinden açıklama: Kardeşliğimize gölge düşürülmesine izin vermeyeceğiz

Suriye Geçici Hükümeti, "Türk bayrağına yönelik eylemleri şiddetle reddediyor, kurtarılmış bölgelerdeki Türk varlığını hedef alan tüm eylemlerin acilen durmasını istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Suriye Geçici Hükümetinden açıklama: Kardeşliğimize gölge düşürülmesine izin vermeyeceğiz

Muhaliflerin oluşturduğu Geçici Hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Suriyelilerin seslerini ve duygularını barışçıl şekilde Türk kardeşlere iletmelerine son derece önem verildiği vurgulandı.

"Türk bayrağına yönelik eylemleri şiddetle reddediyor, kurtarılmış bölgelerdeki Türk varlığını hedef alan tüm eylemlerin acilen durmasını istiyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

" Geçici Hükümeti, özgürleştirilmiş bölgelerde yaşayan halkımızı, 'de yaşanan olayları bahane ederek ile Suriye halkları arasındaki mevcut ittifakı ve devrimin kazanımlarını baltalamayı amaçlayan kışkırtıcı eylemleri reddetmekte ve çağrılara uymamaya davet etmektedir. Suriye halkı, bu olayların devrim düşmanları tarafından Türk-Suriye halklarının ilişkilerine zarar vermek amacıyla desteklendiğinin farkındadır."

Ayrıca açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine atıf yapılarak, Kayseri'de yaşanan olayların hiçbir şekilde kabul edilemeyeceği, bu üzücü olayların kardeşliğe gölge düşürmesine izin verilmeyeceği vurgulandı.

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SURİYE MİLLİ ORDUSUNDAN "KARDEŞİZ" VURGUSU

'nin kuzeyinde yaşanan olaylar sonrası SMO, güvenlik önlemlerini artırmak amacıyla yerel idari binalara askeri kuvvetlerini gönderdi.

Protestoları ve silahlı eylemleri engellemek amacıyla güvenliği sağlayan SMO bileşenlerinden Hamza ve Süleyman Şah tümenlerinin oluşturduğu Müşterek Kuvvetler, askeri karargahlarından video yayımladı.

Türk ve Suriyeli muhaliflerin bayraklarının göndere çekildiği görüntüde, "Bayrağımız bir, düşmanımız bir, biz kardeşiz" açıklaması yer aldı.

Müşterek Kuvvetler yaşanan olaylara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 'deki halkı "fitne sahiplerinin peşinden gitmemeye" çağırmıştı.

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