Suriye İçişleri Bakanı Ankara'da: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Yerlikaya ile görüştü

Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor.

Hattab, Ankara'da ilk olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile bir araya geldi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, İçişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:



"Sayın Bakan ile bakanlıklarımız arasında başta güvenlik alanı olmak üzere işbirliği imkanları, Suriye İçişleri Bakanlığı güvenlik ve bağlı birimlerine gerekli desteğin sağlanması, tecrübe paylaşımı ve yoğunlaştırılmış eğitim programının verilmesi, ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri ile ilgili işbirliği yapılması konularında değerlendirmelerde bulunduk. Sayın mevkidaşım ve kıymetli heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyorum."

HATTAB'IN BİR SONRAKİ DURAĞI BEŞTEPE'YDİ



Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab'ın bir sonraki adresi ise Beştepe oldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye İçişleri Bakanı Hattab'ı kabul etti. Kabulde, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yer aldı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:



"Suriye'de güvenliğin güçlenmesi, iç huzurun pekişmesi, ekonomik kalkınma ve sosyal refah için de hayati önemdedir. Türkiye Cumhuriyeti olarak Suriye'nin istikrarına, kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine ve her kesimi kapsayan yönetişimine destek vermeye devam edeceğiz. Temennimiz, kapsayıcı ve meşru yönetim altında Suriyeli kardeşlerimizin temel hak ve özgürlüklerden eşit bir şekilde yararlandıkları bir ortamın tesisidir. Suriye'nin istikrarını, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güçlü bir şekilde desteklemeyi sürdüreceğiz."