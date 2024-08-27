Suriye ile normalleşme ne aşamada? Türkiye, Rusya, Suriye ve İran istihbarat yetkilileri görüşebilir

Suriye ile normalleşme süreci ne aşamada? Taraflar masaya yakın zamanda oturabilecek mi? Bu kritik soruların yanıtı aranırken Ankara'nın normalleşme sürecinde nasıl bir yol izleyeceği de netleşti. Önce istihbarat düzeyinde görüşmeler yapılacak, ilerleme sağlanırsa bakanlar ardından devlet başkanları görüşecek. İki ülke arasında temas daha önce İran ve Rusya'nın da katılımıyla dörtlü formatta sağlanmıştı, istihbarat başkan yardımcılarının da bu formatta bir araya gelebileceği belirtiliyor.

Suriye ile normalleşme ne aşamada? Türkiye, Rusya, Suriye ve İran istihbarat yetkilileri görüşebilir
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Esad'dan Türkiye açıklaması

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bir süredir sorun yaşadığı ülkelerle normalleşme için bir formatı hayata geçirdi.

ANKARA'NIN YENİ NORMALLEŞME FORMATI

Ankara'nın normalleşme formatına göre; önce sorun yaşanan ülkelerle, Milli İstihbarat Teşkilatı başkan yardımcıları düzeyinde görüşme gerçekleştiriliyor. Bunu, istihbarat başkanlarının toplantısı takip ediyor.

Koşulların oluşması durumunda ilgili bakanların teması başlıyor. Anlaşmaların sağlanması durumunda ise liderler seviyesinde görüşme gerçekleşiyor.

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Bu format, birçok ülke ile ilişkilerin düzeltilmesinde kullanıldı.

Peki, ile normalleşme süreci bu format hangi aşamada? Suriye’deki aktörler de göz önünde bulundurularak görüşmeler , Rusya, İran ve Suriye’den oluşan 4’lü formatta sağlanmıştı.

ÖN ŞARTSIZ MASAYA OTURMA ANLAŞMASI SÜRERSE İLK TOPLANTI YAPILACAK

Ancak; istihbarat düzeyindeki görüşmeler bir yıldır yapılmıyordu. Ön şartsız masaya oturulması konusundaki kararlılık taraflarca kabul görmeye devam ederse ilk toplantının yapılması gündemde.

Rusya’nın bu konuda adım atılması konusundaki isteği de normalleşme sürecinde önemli bir etken.

-Şam hattındaki normalleşme sürecinde, tıpkı diğer ülkelerde uygulanan format gibi dört ülkenin istihbarat başkan yardımcılarının bir araya gelmesi ilk adım olacak.

Normalleşme sürecinde Ankara'nın masaya getirecekleri ise terörle mücadele, Türkiye'deki sığınmacıların ülkelerine dönüşünün sağlanması, sınır güvenliğinin tesis edilmesi ve Astana sürecinin canlandırılması olacak.

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