Suriye, Irak ve Lübnan'da TSK'nın görev süresini uzatan tezkereler Meclis'ten geçti
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye, Irak ve Lübnan'daki görev süreleri uzatıldı. Söz konusu Cumhurbaşkanılığı Tezkereleri Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
TBMM Genel Kurul'da ilk olarak Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü kapsamında Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ele alındı.
DEM Parti'nin çekimser kaldığı oylamada tezkere, iktidar ve muhalefet partilerinin desteğiyle kabul edildi.
IRAK VE SURİYE'YE ASKER GÖNDERME SÜRESİ 3 YIL DAHA UZATILDI
Lübnan tezkeresi sonrasında Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 3 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ele alındı.
CHP ve DEM Parti'nin "hayır" oyu verdiği tezkere, AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin oylarıyla kabul edildi.