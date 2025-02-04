Suriye lideri Şara ilk kez Ankara'da: Erdoğan-Şara görüşmesi

Suriye lideri Ahmed Şara, başkent Ankara'ya geldi. Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şara görüşmesi başladı.

Suriye lideri Şara ilk kez Ankara'da: Erdoğan-Şara görüşmesi

 lideri Ahmed Şara ilk kez 'ye geldi. Şara, Ankara'da Cumhurbaşkanı 'la görüşüyor.   

İki liderin görüşmesinde Suriye'deki son gelişmelerin yanı sıra ülke ekonomisinin yeniden inşası ve kalıcı istikrar ile güvenliğin sağlanması konuları ele alınacak. 

Suriye lideri Şara ilk kez Ankara'da: Erdoğan-Şara görüşmesi - 1

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dün sosyal medya platfotmu X'te yaptığı açıklamada, Erdoğan ve Şara'nın 'deki son gelişmelerin yanı sıra ülke ekonomisinin yeniden inşası ve kalıcı istikrar ve güvenliğin sağlanması için olası ortak tedbirleri ele alacaklarını bildirdi. 
 
Altun, ikilinin ayrıca 'nin Suriye'nin geçiş hükümetine ve halkına çok taraflı platformlarda sağlayabileceği desteği de ele alacaklarını sözlerine ekledi. 

Suriye lideri Şara ilk kez Ankara'da: Erdoğan-Şara görüşmesi - 2

Geçici Hükümeti Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’ya Ankara’ya gelebilmesi için devlet filosundaki TC-IST kuyruk numaralı uçak tahsis edildi.

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