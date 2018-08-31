Suriye'deki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoyun Kilis'e ulaştığı belirtildi.
Çeşitli kentlerden gelen zırhlı personel taşıyıcılar ve lojistik araçlar ile yakıt tankerlerinden oluşan yaklaşık 20 araçlık konvoy, Kilis'e geldi.
Kent merkezinden geçen konvoy, Hatay istikametine doğru hareket etti.
Araç ve personelin, sınırın Suriye tarafındaki bölgelerindeki üslerde görev yapacağı öğrenildi.
Suriye sınırına askeri sevkiyat
Anadolu AjansıTürkiye
Suriye'deki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Kilis'e ulaştı.
Suriye'deki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoyun Kilis'e ulaştığı belirtildi.