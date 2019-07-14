Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen obüs yüklü tır ve mühimmat yüklü kamyonlardan oluşan 15 araçlık konvoy, Ceylanpınar ilçesine giriş yaptı.
Güvenlik önlemleri altında ilçe merkezinden geçen araçların sınır hattındaki askeri birliklerde konuşlanacağı öğrenildi.
Suriye sınırına askeri sevkiyat
Anadolu AjansıTürkiye
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine ulaştı.
Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen obüs yüklü tır ve mühimmat yüklü kamyonlardan oluşan 15 araçlık konvoy, Ceylanpınar ilçesine giriş yaptı.