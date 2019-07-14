Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen obüs yüklü tır ve mühimmat yüklü kamyonlardan oluşan 15 araçlık konvoy, Ceylanpınar ilçesine giriş yaptı.

Güvenlik önlemleri altında ilçe merkezinden geçen araçların sınır hattındaki askeri birliklerde konuşlanacağı öğrenildi.