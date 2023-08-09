Suriye sınırında 2’si terör örgütü mensubu 5 kişi yakalandı

Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 5 kişi yakalandı.



Açıklama Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi.



Bakanlık yakalanan 5 kişiden 2’sinin terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG mensubu olduğunu açıkladı.



Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



“Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.”