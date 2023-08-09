Suriye sınırında 2’si terör örgütü mensubu 5 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’den yasa dışı yollarla Türkiye’ye geçmeye çalışan 2’si terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG mensubu, 5 kişinin yakalandığını açıkladı.

Suriye sınırında 2’si terör örgütü mensubu 5 kişi yakalandı

’den ’ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 5 kişi yakalandı.

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi.

Bakanlık yakalanan 5 kişiden 2’sinin terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG mensubu olduğunu açıkladı.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.”

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...