Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Suriye sınırına yakın bölgede 3 ceset bulundu.

Davutpaşa Mahallesi Afrin Çayı yakınlarında ceset gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, çay kenarında 3 ceset buldu.

Cesetlerin, düzensiz göçmenlere ait olduğu tahmin ediliyor.