Suriye sınırında yangın teyakkuzu
Suriye’nin Lazkiye şehrinde yaşanan orman yangını nedeniyle Hatay’ın Yayladağı ilçesinde yangın teyakkuzu yaşanıyor.
Suriye’nin Lazkiye kentinde bir süre önce başlayan orman yangını kontrol altına alınamıyor.
Her geçen gün sınır hattına yaklaşan alevler için Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sınır hattına konumlandı.
Sınırın Türkiye tarafına geçecek yangınlar için hazırda bekleyen "Ateş Savaşçıları" alevlerin Yayladağı’na sıçramaması için mücadele verecek.
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