Suriye sınırında yangın teyakkuzu

Suriye’nin Lazkiye şehrinde yaşanan orman yangını nedeniyle Hatay’ın Yayladağı ilçesinde yangın teyakkuzu yaşanıyor.

Suriye sınırında yangın teyakkuzu

’nin Lazkiye kentinde bir süre önce başlayan kontrol altına alınamıyor.

Her geçen gün sınır hattına yaklaşan alevler için Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sınır hattına konumlandı.

Sınırın tarafına geçecek yangınlar için hazırda bekleyen "Ateş Savaşçıları" alevlerin Yayladağı’na sıçramaması için mücadele verecek.

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