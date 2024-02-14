Suriye sınırında 4,2 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 11.56 sıralarında merkez üssü Suriye'nin Lazkiye kenti olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Sarsıntının yerin 13 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 14, 2024
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Lazkiye (Suriye) - [15.38 km] Yayladağı (Hatay)
Tarih:2024-02-14
Saat:11:56:44 TSİ
Enlem:35.73417 N
Boylam:36.06444 E
Derinlik:13.9 km
Detay:https://t.co/p4XxKQHlxG@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
- Etiketler :
- Haberler -
- Hatay
- Suriye
- Deprem