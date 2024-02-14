Suriye sınırında 4,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'nin Lazkiye kentinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi.

Suriye sınırında 4,2 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 11.56 sıralarında merkez üssü 'nin Lazkiye kenti olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Sarsıntının yerin 13 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

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