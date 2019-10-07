Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi yarın TBMM Başkanlığı'na sunulacak.

Tezkerenin süresi 30 Ekim'de doluyor. Bu yüzden tezkere ekim ayında görüşülecek.