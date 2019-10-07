Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi yarın TBMM Başkanlığı'na sunulacak.
Tezkerenin süresi 30 Ekim'de doluyor. Bu yüzden tezkere ekim ayında görüşülecek.
Suriye ve Irak tezkeresi yarın TBMM'de
NTV HaberTürkiye
Suriye ve Irak'a asker gönderilmesine ilişkin yetkinin bir yıl daha uzatılmasına yönelik tezkere yarın TBMM'ye sunulacak.
Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi yarın TBMM Başkanlığı'na sunulacak.