Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonları devam ediyor.
MSB'den yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklamada "Aziz vatanımızı terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz." ifadesi de yer aldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Haberler
- Türkiye
- Gündem
- Irak
- Haber
- Msb
- Terör
- Suriye
- Son Dakika Haberleri