Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonları devam ediyor.

MSB'den yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada "Aziz vatanımızı terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz." ifadesi de yer aldı.