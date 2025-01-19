Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonları devam ediyor.

'den yapılan açıklamaya göre, 'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile ’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada "Aziz vatanımızı belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz." ifadesi de yer aldı.

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