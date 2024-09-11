Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'ın kuzey bölgelerinde toplam 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildini açıkladı.

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Suriye'nin kuzeyindeki ve Münbiç bölgelerindeki operasyonlarına devam ediyor.

Operasyonlarda Irak'ın kuzeyinde 1 'lı terörist, Suriye'de ise 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Münbiç bölgelerinde belirlediği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."

Öne Çıkan Video

İstismar suçu 8 yılda ikiye katladı

TÜRKİYE HABERLERİ

Ali Babacan açıkladı! Gelecek ve DEVA partileri birleşiyor

Ali Babacan açıkladı! Gelecek ve DEVA partileri birleşiyor

Sosyal medyada uygunsuz davranışlarda bulunan polis açığa alındı! İdari soruşturma başlatıldı

Sosyal medyada uygunsuz davranışlarda bulunan polis açığa alındı! İdari soruşturma başlatıldı

İmamoğlu’ndan Bakan Kurum’la görüşmesine ilişkin açıklama: “Çok verimli 1,5 saate yakın sohbetimiz oldu”

İmamoğlu’ndan Bakan Kurum’la görüşmesine ilişkin açıklama: “Çok verimli 1,5 saate yakın sohbetimiz oldu”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırım’ın ilhakı yaşanan acıları daha da derinleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırım’ın ilhakı yaşanan acıları daha da derinleştirdi

Aydın'da kaçak tarihi eser kazısında 3 gözaltı

Aydın'da kaçak tarihi eser kazısında 3 gözaltı

Amasya'da kamyonla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Amasya'da kamyonla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...