Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Münbiç bölgelerindeki operasyonlarına devam ediyor.

Operasyonlarda Irak'ın kuzeyinde 1 PKK'lı terörist, Suriye'de ise 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Münbiç bölgelerinde belirlediği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."