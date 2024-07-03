Suriye ve Irak’ta 11 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 6 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyinde bulunan Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Suriye ve Irak’ta 11 terörist etkisiz hale getirildi

ve Suriye’nin kuzey bölgelerindeki terör operasyonları sürüyor.

Irak’ın kuzeyinde yer alan Hakurk bölgesinde belirlenen ’lı teröristlere yönelik operasyon yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, operasyonda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor! Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek.” denildi.

SURİYE'DE SALDIRI HAZIRLIĞI YAPAN TERÖRİSTLERE OPERASYON

Bakanlık ayrıca Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan PKK/YPG’li teröristlere yönelik de operasyon yapıldığını bildirdi.

Açıklamada, “Saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.” denildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Bahçeli'den maça çıkmayın çağrısı

Bahçeli'den maça çıkmayın çağrısı

Suriye’de Türk bayrağına saldıran yakalandı, azmettiricilerin ismini verdi

Suriye’de Türk bayrağına saldıran yakalandı, azmettiricilerin ismini verdi

71 yıl hapis cezasıyla 5 yıldır aranıyordu, yakalandı

71 yıl hapis cezasıyla 5 yıldır aranıyordu, yakalandı

UEFA'nın Merih Demiral kararına Ankara'dan art arda tepkiler

UEFA'nın Merih Demiral kararına Ankara'dan art arda tepkiler

Türkiye e-Devlet'te 10. sırada

Türkiye e-Devlet'te 10. sırada

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...