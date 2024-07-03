Suriye ve Irak’ta 11 terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerindeki terör operasyonları sürüyor.



Irak’ın kuzeyinde yer alan Hakurk bölgesinde belirlenen PKK’lı teröristlere yönelik operasyon yapıldı.



Milli Savunma Bakanlığı, operasyonda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Bakanlık açıklamasında, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor! Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek.” denildi.

SURİYE'DE SALDIRI HAZIRLIĞI YAPAN TERÖRİSTLERE OPERASYON



Bakanlık ayrıca Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan PKK/YPG’li teröristlere yönelik de operasyon yapıldığını bildirdi.



Açıklamada, “Saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.” denildi.